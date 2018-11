Aufklärung in kleinen Dosen

Anstecker wie diesen tragen Geschädigte des Anschlags, die sich gegenseitig unterstützen Foto: Christian-Ditsch.de

Wozu gibt es eigentlich parlamentarische Untersuchungsausschüsse, wenn wichtige Behördenakten nicht einmal von den Abgeordneten ungeschwärzt gelesen werden dürfen? Diese Frage warfen am Mittwoch abend zwei Betroffene des Terroranschlags am Berliner Breitscheidplatz auf. Zu einer Podiumsdiskussion über den Stand der Aufklärung des Lkw-Attentats vom 19. Dezember 2016 hatte die Fraktion der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus eingeladen. Deren Sprecher für Innen- und Rechtspolitik, Benedikt Lux, versuchte gleich zu Beginn, die Erwartungen zu dämpfen. Er könne und wolle zu möglichen Endergebnissen des Untersuchungsausschusses dazu und zu politischen Konsequenzen noch nicht viel sagen, erklärte er. Die Generalbundesanwaltschaft werde »wohl kein Strafverfahren« gegen mögliche Mittäter eröffnen, sagte Lux. Er ließ erst mal außen vor, dass der Verdächtige Bilal Ben Ammar, ein enger Freund des auf der Flucht in Italien erschossenen mutmaßlichen Haupttäters Anis Amri, wenige Wochen nach dem Anschlag nach Tunesien abgeschoben worden war und nun nicht mehr auffindbar ist. Auch Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) ging nicht darauf ein – er war bereits gegangen, als der freie Journalist Thomas Moser aus dem Publikum die Frage stellte, wer dafür eigentlich grünes Licht gegeben habe.

Die Sprecherin der Hinterbliebenen der Anschlagsopfer, Astrid Passin, hatte deren Situation und den für Traumatisierte fast aussichtslosen Papierkrieg mit den Behörden geschildert. »Wir können das Gesicht dieses Täters nicht mehr sehen«. Als alleinerziehende Mutter und Kleinunternehmerin hatte sie sich nicht intensiv mit dem Politikbetrieb oder dem Geheimdienstsumpf beschäftigt, bevor sie durch den Anschlag auf dem Breitscheidplatz ihren Vater verlor. Ebenso wie Andreas Schwartz, ein ausgebildeter Rettungssanitäter, der zuletzt selbst als Lkw-Fahrer gearbeitet hatte und trotz seiner eigenen Rückenverletzung am Breitscheidplatz bleiben wollte, um zu helfen, beobachtet Passin nun die Untersuchungsausschüsse im Bundestag und im Berliner Abgeordnetenhaus. Eine Form der Verarbeitung – sie wollen, wie Passin sagt, »wissen, warum unsere Lieben sterben mussten«, oder warum sich das eigene Leben mit einem Schlag so dramatisch verändert hat wie das von Schwartz, der sagt, er gebe äußerlich den Coolen, sei aber innerlich ein Wrack. »Ich sah Menschen sterben, sah Menschen durch die Gegend fliegen«. Auch aus orthopädischen Gründen ist er nicht arbeitsfähig. »Mich hat es aus dem Leben gerissen«, sagte er am Mittwoch abend auf dem Podium. Amri, der als islamistischer »Gefährder« galt, hätte vor dem Anschlag auch wegen Drogendelikten festgesetzt werden könnten. Gerade die sprachen aber aus Sicht mancher Ermittler gegen islamistische Anschlagspläne.

Die Geheimhaltungspraxis der Behörden auch gegenüber den Abgeordneten, an die sich Beteiligte und erfahrene journalistische Beobachter bei aller Kritik schon gewöhnt haben, wirkt auf diese beiden Menschen noch unverbraucht widersinnig und absurd. »Wozu gibt es eigentlich Ausschüsse?« wollte Schwartz mit Blick auf Aktenteile, die deren Mitglieder nicht sehen dürfen, wissen. Bei Polizei- und Verfassungsschutzzeugen mit eingeschränkten Aussagegenehmigungen frage er sich: »Wozu lädt man die überhaupt ein?« Er sprach von Vertuschung.

Ein möglicher Zeuge ist auch Justizsenator Behrendt – deshalb müsse und solle dieser Fragen wie die des Journalisten Moser nach der Verantwortung für die Abschiebung von Ben Ammar an dieser Stelle nicht beantworten, erklärte Lux. Er warb um Verständnis für die Geheimhaltungspraxis von Polizei und Geheimdiensten, sofern sie V-Leute betreffe, die sonst gefährdet werden könnten. Ein Prozess wie der um die Mord- und Anschlagsserie des neofaschistischen NSU bleibt den Behörden vielleicht gerade dank dieser Abschiebung erspart. Astrid Passin, die somit nirgendwo als Nebenklägerin auftreten und Beweisanträge stellen kann, betonte, wieviel Kraft sie die Ausschusstermine kosten. Sie liege danach »flach«.