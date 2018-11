Massenstreik in Tunesien

Tunis. Hunderttausende Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes sind am Donnerstag in Tunesien in den Streik getreten. Sie fordern höhere Löhne und mehr Anstrengungen im Kampf gegen Korruption. Dazu aufgerufen hatte der Gewerkschaftsdachverband UGTT. Dessen Chef Nourredine Taboubi warnte vor einer Revolution der »leeren Mägen«, sollte sich die Lage nicht verbessern. Tunesien gehört weltweit zu den Ländern mit den größten Ausgaben für Löhne und Gehälter im öffentlichen Dienst. Bei einer Inflationsrate von acht Prozent, der höchsten seit den Aufständen 2011, reichen diese aber nicht aus, um davon leben zu können. (dpa/jW)