USA und Südkorea ändern Manöverpläne

Washington. Die USA und Südkorea wollen ihr jährliches Großmanöver verkleinern, um den Entspannungsprozess mit der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) nicht zu gefährden. US-Verteidigungsminister James Mattis sagte am Mittwoch (Ortszeit) in Washington, man werde das Konzept für 2019 umarbeiten, »um es in einem Rahmen zu halten, der die Diplomatie nicht gefährdet«. Üblicherweise sind an dem Manöver Tausende Soldaten der Boden-, Luft- und Seestreitkräfte beteiligt. Auch Spezialkommandos nehmen an dem Großmanöver teil, das jeweils im Frühling stattfindet. Pjöngjang sieht darin eine US-Provokation. (Reuters/jW)