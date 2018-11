Erneut Hunderte in Tijuana angekommen

Tijuana. Auf ihrem Weg in Richtung USA haben erneut Hunderte Flüchtlinge die mexikanische Grenzstadt Tijuana erreicht. In der größten Unterkunft in der Sportanlage »Benito Juárez« trafen im Laufe des Mittwochs (Ortszeit) rund 1.300 Menschen ein. Insgesamt sind dort rund 4.400 Menschen untergebracht, wie Behörden mitteilten. Die neu angekommenen Migranten waren am Dienstag zu Fuß in der rund 180 Kilometer entfernten Stadt Mexicali nach Tijuana aufgebrochen. Sie sind Teil der Flüchtlingskarawane, die vor mehr als einem Monat in Honduras losgezogen war.

Ebenfalls am Mittwoch sagte US-Verteidigungsminister James Mattis, die US-Soldaten an der Grenze zu Mexiko dürften bei Zwischenfällen mit Migranten aus Zentralamerika Schlagstöcke einsetzen. Zoll und Grenzschutz könnten Soldaten zur Verstärkung anfordern, sollten Flüchtlinge einen Grenzübertritt versuchen. (AFP/dpa/jW)