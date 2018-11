Handwerk hebt Umsatzprognose an

Berlin. Der Boom im Handwerk hält an. Die Branche hebt deswegen ihre Umsatzprognose für das laufende Jahr deutlich an. Erwartet wird nun ein Plus von fünf Prozent. Das geht aus dem Herbst-Konjunkturbericht des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) hervor, der dpa am Dienstag vorlag. Die Kehrseite der brummenden Konjunktur im Handwerk sei aber, dass die Betriebe an ihren Kapazitätsgrenzen arbeiteten, erklärte ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke. Mit dem Ergebnis, dass die Wartezeiten für die Kunden länger würden. (dpa/jW)