DGB kritisiert Entwurf zur Zuwanderung

Berlin. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat den Entwurf der Koalition zum »Fachkräftezuwanderungesetz« am Dienstag kritisiert. Das Regelwerk sei »kurzsichtig und integrationsfeindlich«, es biete keinen »sicheren Status für gut integrierte Geduldete in Sachen Ausbildung und Beschäftigung«, hieß es in einer Mitteilung. Den Entwurf hatte das Bundesinnenministerium mit den Ressorts Arbeit und Wirtschaft erarbeitet und am Montag an die Ministerien übermittelt. Er beinhaltet neue Regeln für den Zuzug von ausländischen Fachkräften und auch für abgelehnte Asylbewerber, die in der BRD arbeiten. (dpa/jW)