»Parlamentskreis Pferd« tatsächlich gegründet

Berlin. Bundestagsabgeordnete verschiedener Parteien haben am Dienstag den »Parlamentskreis Pferd« gegründet – die Ankündigung dazu hatte schon Mitte Oktober für Kritik gesorgt. Fast 30 Abgeordnete haben sich beim Mitinitiatior, dem FDP-Politiker Pascal Kober, angemeldet, wie die WAZ (Onlineausgabe) gestern berichtete. Demnach seien in dem Arbeitskreis auch Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und SPD-Vorsitzende Andrea Nahles. Die Gruppe will sich dem Bericht zufolge über Sport- und Landwirtschaftspolitik, »Pferdeberufe«, Tierschutz und Pferdesteuer verständigen. (jW)