Geflüchtete Kinder: 42.000 Lehrer fehlen

Berlin. In der Bundesrepublik fehlen 42.000 Lehrer zur Integration von Flüchtlingskindern. Dies geht aus dem am Dienstag in Berlin und Paris vorsgestellten Bericht »Migration, Flucht und Bildung« der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) hervor. Die Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission, Maria Böhmer, räumte Verbesserungsbedarf bei der Chancengerechtigkeit ein. Die Fraktion der Partei Die Linke im Bundestag forderte neben mehr Lehrpersonal auch vielfältigeres Bildungsmaterial in Schulen, »um kritisches Denken zu fördern sowie Rassismus zu bekämpfen«. (AFP/jW)