NATO-Generalsekretär warnt EU vor Konkurrenz

Brüssel. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die EU-Staaten gewarnt, bei ihren Plänen für den Aufbau einer Verteidigungsunion nicht zu weit zu gehen. »Ich begrüße die Bemühungen«, sagte der Norweger am Dienstag am Rande eines Treffens mit den EU-Verteidigungsministern in Brüssel. Sie sollten allerdings niemals zum Ziel haben, mit der NATO zu konkurrieren. Das transatlantische Verteidigungsbündnis sei die Grundlage der europäischen Sicherheit, so Stoltenberg.

Die EU-Staaten hatten am Montag abend eine Ausweitung ihrer ständigen militärischen Zusammenarbeit (Pesco) beschlossen, die als erste Stufe auf dem Weg zum Aufbau einer »europäischen Armee« gilt. Für eine solche hatten sich zuletzt unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ausgesprochen. (dpa/jW)