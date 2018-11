Spannung nach Verhaftung in Kosovo

Kosovska Mitrovica. Mitglieder einer Spezialeinheit der kosovarischen Polizei haben am Freitag drei Männer in der vor allem von Serben bewohnten Stadt Kosovska Mitrovica im Norden der 2008 gewaltsam abgespaltenen serbischen Provinz Kosovo festgenommen. Nach einem vierten Verdächtigen werde noch gefahndet, erklärte die Behörde aus Pristina. Die Verhafteten sollen in den Mord an dem Politiker Oliver Ivanovic am 16. Januar 2018 verwickelt sein. Der serbische Präsident Aleksandar Vucic verurteilte den Polizeieinsatz scharf. (AFP/jW)