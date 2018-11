Marokko ist nicht Schweden

Leïla Slimani hat uns auf den Knien Foto: Arne Dedert/dpa

Sexuelle Gewalt an Mädchen, Frauen, Homo- und Transsexuellen ist in Marokko Teil des Systems, von oben gewollt oder toleriert. Zu diesem Schluss kommt die französisch-marokkanische Autorin Leïla Slimani in ihrem Interview-/Essayband »Sex und Lügen«. Sonst, meint sie, gäbe es längst das Recht auf Sex ohne Trauschein, gleichgeschlechtlichen Sex, Abtreibung, Sorgerecht auch für die Frau nach einer Scheidung usw. Immerhin wurden die Gesetze gegen sexuelle Belästigung kürzlich verschärft, und Vergewaltiger können sich nicht mehr wie lange üblich von Strafe befreien, indem sie ihr Opfer heiraten. »Sexuelle Rechte«, so Slimani, »sind Teil der Menschenrechte«.

Mit dem Debütroman »Dans le jardin de l’ogre« von 2014, in dessen Mittelpunkt eine Nymphomanin steht, hat Slimani eine Lesereise durch Marokko unternommen und eine Art »Me too«-Moment erlebt. Viele Frauen, darunter Ärztinnen, Journalistinnen und Prostituierte, hätten sich ihr anvertraut, um von ihren Erfahrungen zu erzählen. Diese erfrischend offenen Gespräche sind das Herzstück von »Sex und Lügen«. Noch wichtiger sind sie für Laetitia Coryns federleicht gezeichnete und umso wuchtigere Comicadaption »Hand aufs Herz«. Beide Bücher sind 2017 auf Französisch und jetzt auf Deutsch erschienen.

Was sie lesenswert macht, ist ihr beherzter Zugriff auf den gesellschaftlichen Status Quo sexueller Heuchelei und Doppelstandards. Sex ist tabu in Marokko, aber fast alle haben Sex. Wer nicht Gatte und Gattin ist, braucht Verstecke: Parkplätze, Strände, Wälder, teure anonyme Hotels. Mädchen und Frauen akzeptieren Anal- oder Oralsex zum Schutz des Jungfernhäutchens. Ein zitierter Soziologe findet, das sei eine tolle subversive Haltung, ein genialer Kompromiss zwischen Zwang und Begehren. Weibliche Jungfräulichkeit ist heilig. Ein himmelschreiender Anachronismus, der genauso real ist wie die vorehelichen sexuellen Erfahrungen etlicher junger Leute. Eine Ärztin berichtet, ihr würden ständig Bräute vorgeführt, deren Hymen sie auf Intaktheit überprüfen solle. Sie bescheinige allen Jungfräulichkeit, zumal diese das einzige Kapital vieler Frauen aus armen Familien sei. Sehr gefragt seien auch Rekonstruktionen des Jungfernhäutchens. Was wäre Freiheit? »Wenn es keine Jungfernhäutchen gäbe«, sagt eine Frau.

Slimani hält fest: Auch Männer sind Opfer des Ehesexmonopols und der Abwertung von Frauen, doch auf Frauen lastet der Druck ungleich höher. Die Situation dürfte charakteristisch für Länder mit Staatsreligion und Doppelmoral sein. Der Mann projiziert auf die Frau Tugend, Reinheit und Ehre. Sobald jene selbst bestimmt, wie, wann und wen sie liebt, gilt sie als Hure.

Wer als Frau ledig bleibt, kann in Marokko offenbar kein freies Leben führen. Ehepaare bleiben unter ihresgleichen, meiden Singles. Ledige Frauen finden kaum Wohnungen. Zudem gilt eine Frau mit wechselnden Partnern schnell als Freiwild. Kopftücher oder Schleier können Zeichen der Anpassung oder der Unterwerfung sein. Ist es ein Indiz für Hilflosigkeit, dass der Schleier in Marokko laut einer Interviewten in Mode ist?

Dem sittenstrengen, von Saudi-Arabien aus um sich greifenden Wahhabismus stellt Slimani eine erotische Kultur des Islam namens »Hanan« entgegen, die verspielt und zärtlich sei. Abgeschafft und durch eine rigide Sexualmoral ersetzt hat den »Hanan« einst der imperialistische Westen, so Slimani. Ist der »Hanan« heute eine Alternative zum vielzitierten Feindbild einer degenerierten westlichen Freizügigkeitsunkultur? Im Westen dürfen alle alles, sagen die Islamisten. Slimanis progressive Interviewpartner/innen sehen das teilweise ähnlich: »Marokko ist nicht Schweden, und man kann nicht einfach alles Mögliche einführen.«

In Marokko sind alle »konditioniert«, heißt es hier und da. Slimani verteidigt den algerischen Autor Kamel Daoud gegen Kritik. Nach den sexuellen Übergriffen der Silvesternacht 2015/2016 in Köln hatte Daoud auf das sexuelle Elend der arabisch-muslimischen Welt hingewiesen, das sich in Gewaltausbrüchen entlade – auf dem Tahrir-Platz in Kairo, in Köln oder, fügt Slimani hinzu, in Marokko. Zustimmend zitiert sie den Politologen Abdellah Tourabi: »Das sexuelle Elend (deckt) sich mit dem sozialen Elend.« Gewaltorgien nach Fußballspielen in Marokko liefen so ab: »Die jungen Männer (fallen) immer über zwei Dinge her: Autos und Frauen. Zwei Dinge, die sie nicht besitzen können und an denen sie ihren Frust auslassen.«

Bei Slimani und Coryn kann man lernen: Das Bedürfnis, andere zu besitzen, entspringt misogynen Ideologien und einer Klassengesellschaft, in der alles und jeder zur Ware wird. Wer das bekämpft, kämpft auch für freiere Liebe. Slimanis Bücher sind starke Beiträge dazu.