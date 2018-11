Babis will nicht zurücktreten

Prag. Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis hat erneut einen Rücktritt ausgeschlossen. Das erklärte der Chef der regierenden Partei ANO der Nachrichtenagentur CTK zufolge am Freitag in Prag. Unterstützung erhielt der Milliardär von Präsident Milos Zeman, der am Vorabend im Fernsehsender Barrandov erklärt hatte, er werde Babis abermals mit der Regierungsbildung beauftragen, falls dieser die für Ende nächster Woche geplante Misstrauensabstimmung im Parlament verlieren sollte. Tausende Menschen hatten am Donnerstag abend in Prag gegen den Regierungschef demonstriert und ihn zum Rücktritt von seinem Staatsamt aufgefordert. (dpa/jW)