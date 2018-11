Vattenfall guckt in die Röhre

Lagerbecken für Brennelemente im von Vattenfall bis 2011 betriebenen Kernkraftwerk Krümmel Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Der schwedische Energiekonzern Vattenfall wird wohl den Kürzeren ziehen. Vor dem internationalen Schiedsgerichtstribunal der Weltbankgruppe (ICSID) hatte das Unternehmen die Bundesrepublik Deutschland wegen geschmolzener Gewinnerwartungen durch den sogenannten Atomausstieg auf 4,4 Milliarden Euro verklagt. Vattenfall fordert Geld für Investitionen in die Atomkraftwerke Brunsbüttel und Krümmel. Das dreiköpfige Tribunal besteht aus einem Niederländer, einem US-Amerikaner und einem Briten. Im September erklärte sich das Gremium formell für zuständig, nachdem die Bundesregierung dies zuvor bezweifelt hatte.

Das Wirtschaftsministerium bestätigte am Freitag, dass es zu Wochenbeginn die Ablehnung der drei Mitglieder des Gerichts beantragt hatte. »Der spätere Zeitpunkt der Übermittlung des Fragenkatalogs, zwei Jahre nach der mündlichen Verhandlung, sowie der Inhalt der Fragen lassen erheblichen Zweifel an der Unvoreingenommenheit des Schiedsgerichts aufkommen«, zitierte die FAZ am Freitag aus einer entsprechenden Stellungnahme des Wirtschaftsministeriums. Auf der Webseite des ICSID hieß es ergänzend dazu, das Verfahren sei nunmehr entsprechend der Regeln erst einmal ausgesetzt. Letztlich bfinden über den Antrag werde demnach der Präsident der Weltbank Jim Yong Kim. Wann das geschehen könnte, konnte das Ministerium auf Anfrage von Reuters nicht sagen. Sollte die Bundesregierung mit ihrer Forderung durchkommen, müssten andere Richter entscheiden. Bis diese sich in den seit 2012 verhandelten Fall eingearbeitet haben, dürften Jahre vergehen. Damit hätte die EU-Kommission Zeit gewonnen, einen neuen rechtlichen Rahmen für den Investitionsschutz auszuarbeiten.

Brüssel sieht Konzerne in der EU in dem Rahmenvertrag der »Energy Charter Treaty« (ECT) nicht gut genug vertreten. Nicht ganz zu Unrecht: Am Mittwoch abend hatte der dänische Konzern »Athena Investements«, der auf »Erneuerbare Energien« spezialisiert ist, im Rahmen des ECT-Vertrags eine Schlichtung zu seinen Gunsten ausgehandelt. Das Unternehmen hatte den spanischen Staat verklagt, weil dieser einst versprochene Renditegarantien in der Solarbranche revidiert hatte. Für entstandene Kosten seit dem 30. Juni 2014 erhielt Athena Investments einen Schadensersatz in Höhe von elf Millionen Euro zugesprochen. Der Konzern zieht in einem ähnlichen Fall gegen die italienische Regierung vor dem Schiedsgericht zu Felde. Auch der Ölkonzern Rockhopper verklagt Italien wegen eines Verbots, neue Offshore-Ölbohrungen zu starten. Bulgarien wurde von mehreren Stromversorgern verklagt, weil die Regierung die enorm hohen Strompreise für Verbraucher gesenkt hat. Internationale Schiedsgerichte sind auch für das vorläufig in Kraft getretene Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada (CETA) vorgesehen.