Kabul. Bei einem Angriff in der westafghanischen Provinz Farah sind mindestens 38 Einsatzkräfte getötet worden. Ein oder mehrere Polizisten oder Soldaten hätten im Gebiet Farah Rod in einer gemeinsamen Basis von Militär und Polizei in der Nacht zu Donnerstag das Feuer auf die eigenen Kameraden eröffnet, sagte der Provinzrat Mohammed Nursai. (dpa/jW)