Nawalny soll entschädigt werden

Strasbourg. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Russland wegen mehrerer Festnahmen des rechtsnationalistischen Politikers Alexej Nawalny verurteilt. Die Richter in Strasbourg sahen das Vorgehen der russischen Behörden teils als politisch motiviert an, wie aus der Urteilsbegründung am Donnerstag hervorging. Damit folgten sie Nawalnys Argumentation in einem entscheidenden Punkt. Ihm soll Russland nun 63.678 Euro Entschädigung zahlen. (dpa/jW)