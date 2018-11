Tschechien: Rücktritt von Babis gefordert

Prag. Der von der Opposition kontrollierte Senat in Tschechien hat Regierungschef Andrej Babis aufgefordert, sein Amt niederzulegen. Bis die Ermittlungen gegen den Milliardär wegen des Verdachts des Subventionsbetrugs abgeschlossen seien, sei seine Anwesenheit in der Regierung »inakzeptabel«, hieß es in einer am Donnerstag verabschiedeten Entschließung. Dafür stimmten 59 Senatoren, darunter auch mehrere Mitglieder des sozialdemokratischen Koalitionspartners CSSD, dagegen vier. Babis lehnt einen Rücktritt ab. (dpa/jW)