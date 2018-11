Rohingya wollen nicht nach Myanmar zurück

Cox’s Bazar. Die Bemühungen Bangladeschs zur Rückführung von Rohingya-Flüchtlingen nach Myanmar sind am ersten Tag des geplanten Rückkehrprogramms erfolglos geblieben. Wie die Behörden in Bangladesch einräumten, erschien keiner der 150 Angehörigen der muslimischen Minderheit, die am Donnerstag nach Myanmar zurückgebracht werden sollten, in einem nahe einer Transitzone eingerichteten Camp. Rund tausend Rohingya demonstrierten am Donnerstag nahe der Grenze zwischen beiden Ländern gegen die Rückführung. (AFP/jW)