Haldenwang neuer Verfassungsschutzchef

Berlin. Der bisherige Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Thomas Haldenwang, ist neuer Chef der Behörde. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) stellte den 58jährigen am Donnerstag in Berlin vor, nachdem das Bundeskabinett der Personalie zugestimmt hatte. Vorgänger Hans-Georg Maaßen war vergangene Woche in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden. Seehofer sagte, er freue sich, mit Haldenwang zu einer »sachorientierten und vertrauensvollen« Arbeit zurückzukehren. Haldenwang ist seit 2009 Mitarbeiter im BfV. Davor war er seit 1991 unter anderem in verschiedenen Bereichen des Innenministeriums tätig. (dpa/jW)