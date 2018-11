Stuttgart stärkt Sinti und Roma

Staatsministerin Theresa Schopper (Bündnis 90/Die Grünen) und Landesverbandsvorsitzender Daniel Strauß (v.l.n.r.) unterzeichnen im Neuen Schloss die erneuerte Vereinbarung (Stuttgart, 14.11.2018) Foto: Marijan Murat/dpa

Das Land Baden-Württemberg und der Landesverband Deutscher Sinti und Roma haben am Mittwoch ihren 2013 geschlossenen Staatsvertrag erneuert. Mit der Verlängerung um 15 Jahre bis 2033 ist vor allem eine höhere institutionelle Förderung verbunden. Derzeit beträgt sie 500.000 Euro jährlich, im kommenden Jahr steigt sie auf 700.000 Euro, bis 2033 soll der Betrag um weitere zwei Prozent pro Jahr ansteigen.

Mit der Unterzeichnung sei man wieder Zeuge eines historischen Moments, erklärte Chana Dischereit, Sprecherin des Landesverbands, am Mittwoch im Gespräch mit jW. Vor fünf Jahren hatte das damals noch von einer Koalition aus Bündnis 90/Die Grünen und SPD regierte Land als erstes überhaupt einen Staatsvertrag mit dem Verband unterzeichnet. »Dieser erneuerte Vertrag macht alles noch einmal deutlich stabiler«, sagte Dischereit.

Wichtigster Bestandteil des Übereinkommens ist der sogenannte Rat für die Angelegenheiten deutscher Sinti und Roma, ein festes Format, im Rahmen dessen sich Mitglieder der Landesregierung regelmäßig mit Verbandsmitgliedern treffen. Obwohl mittlerweile Hessen und Bayern ebenfalls solche Staatsverträge unterzeichnet haben, habe der baden-württembergische durch die Einrichtung des Rates eine Sonderrolle, erklärte Dischereit. »Dieses Gremium ist der Knackpunkt. Wir müssen dadurch nicht mehr für Termine anklopfen.«

Bereits in den vergangenen fünf Jahren konnte die Minderheit einige beträchtliche Erfolge verbuchen. So hat das Land Kultur und Geschichte von Sinti und Roma im Bildungsplan verankert und die in Heidelberg angesiedelte Forschungsstelle Antiziganismus ausgebaut, die einzige Einrichtung ihrer Art in Europa.

Teil des Vertrags ist die Erforschung und Förderung der Sprache Romanes. Von den 12.000 in Baden-Württemberg lebenden Sinti und Roma (bundesweit: 120.000) sprechen mehr als die Hälfte diese Sprache. Der Staatsvertrag liegt auch in einer entsprechenden Übersetzung vor. Im Rahmen der Unterzeichnung kündigte der Vorsitzende des Landesverbandes, Daniel Strauß, den Aufbau einer Sprachschule an. »Unser Heimatland ist Deutschland. Ich spreche Deutsch. Aber meine Muttersprache, die Sprache der Gefühle, die ist Romanes«, betonte Strauß.

Die eigene Sprache zu sprechen, die eigenen Wurzeln zu erforschen, die eigene Kultur zu leben, all das sind für Chana Dischereit Formen des Em­powerments der Minderheit, die durch den Vertrag neuen Aufwind erhalten. Sie verbinde mit dem Dokument auch die Hoffnung auf mehr Teilhabe an und größere Akzeptanz in der Gesellschaft. Denn obwohl Sinti und Roma eine anerkannte Minderheit sind, ist gesellschaftliche Teilhabe nicht garantiert.

Eine 2011 veröffentlichte Studie hatte ergeben, dass 80 Prozent der Sinti und Roma an deutschen Schulen diskriminiert werden, viele brechen daraufhin ab. Der Verband will deshalb künftig noch stärker mit Lehrern zusammenarbeiten, um bestehende Vorurteile auszuräumen, die einer Gleichbehandlung bislang im Wege stehen. Der historisch gewachsene Antiziganismus, also der Rassismus gegenüber Sinti und Roma, sei auch heute noch in der Bundesrepublik weitverbreitet, sagte Dischereit. Daran hätten auch fünf Jahre Staatsvertrag noch nicht viel ändern können, wie sie bedauerte.

Staatsministerin Theresa Schopper wies am Mittwoch darauf hin, dass der Antiziganismus aktuell vor allem in Osteuropa virulent sei. Der Verband will daher Teile der Fördergelder nutzen, um Roma in diesen Ländern zu helfen. Dischereit zufolge soll unter anderem deren »Selbstorganisation in Ländern wie Serbien« unterstützt werden.

Die jahrhundertelange Geschichte der Diskriminierung gipfelte im Völkermord des deutschen Faschismus, den die Roma »Porajmos« nennen und dem etwa 90 Prozent der europäischen Sinti und Roma zum Opfer fielen. In der öffentlichen Wahrnehmung spielt er bislang keine Rolle. Die Präambel des Staatsvertrags nimmt explizit Bezug auf den historischen Antiziganismus, den Wissenschaftler bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen konnten.