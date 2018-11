Weitere Großspende an AfD aus dem Ausland

Berlin. Das Bekanntwerden einer weiteren Großspende, dieses Mal aus Belgien, verstärkt den Druck auf die AfD. Wie die rechtsnationalistische Partei am Mittwoch abend einräumte, gingen im Februar, wohl von einer belgischen Stiftung, 150.000 Euro beim Kreisverband Bodensee von Bundestags-Fraktionschefin Alice Weidel ein. Der Betrag sei aber letztlich nicht angenommen und zurücküberwiesen worden. Über die Spende aus Belgien hatten zunächst Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR berichtet. Daraufhin veröffentlichte die Bundesgeschäftsstelle der AfD am Mittwoch abend eine Erklärung, wonach das Geld am 13. Februar auf einem Konto des Kreisverbands landete. Überwiesen worden sei der Betrag von einer »Stichting Identiteit Europa« (Stiftung Identität Europa). (AFP/jW)