Putin kritisiert westliche Doppelstandards

Singapur. Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Wahlen in den international nicht anerkannten Volksrepubliken des Donbass gegen Kritik des Westens verteidigt. Die westlichen Länder sollten nicht die Abstimmung verurteilen, sondern die politischen Morde in dieser Region, sagte Putin zum Abschluss des Treffens der Staats- und Regierungschefs der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN in Singapur russischen Medien zufolge. Dazu habe er aber nichts vernommen. »Das ist ein echtes Problem.« (dpa/jW)