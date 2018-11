Diesel-Fahrverbot erstmals für Autobahn

Gelsenkirchen/Essen. Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in der Bundesrepublik sollen erstmals auch auf einer vielbefahrenen Autobahn gelten. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen ordnete am Donnerstag eine Fahrverbotszone für Essen an, in die es ausdrücklich die Verkehrsschlagader A40 auf dem Stadtgebiet einbezogen hat. Betroffen von der Maßnahme wären ab dem Sommer 2019 auf dem Autobahnabschnitt nicht nur Pendler im Ruhrgebiet, sondern auch der Fernverkehr.

Die Richter verpflichteten das Land Nordrhein-Westfalen, entsprechende Regelungen in den Luftreinhalteplan aufzunehmen. Anlass war eine Klage der Deutschen Umwelthilfe. Die Organisation kämpft für die Einhaltung des bereits seit 2010 EU-weit gültigen Grenzwerts für das gesundheitsschädliche Stickstoffdioxid (NO2). (dpa/jW)