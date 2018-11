Mieterschutz gestärkt

In den ersten neun Monaten des Jahres sind die Mieten bundesweit um 3,5 Prozent gestiegen; in der Hauptstadt sogar um 3,8 Prozent: Ein Hochhaus in der Gropiusstadt (Berlin) Foto: Arne Immanuel Bänsch/dpa

Sichert die Stadt den Mietern im Kaufvertrag mit dem neuen Eigentümer ein lebenslanges Wohnrecht zu, macht das eine Kündigung unmöglich. Das entschied der Bundesgerichtshof am Mittwoch. Die Immobilie, um die es ging, wurde in den 1970er Jahren von einem Bergwerksverein erworben. Die dort lebenden Bergleute hatten lebenslanges Wohnrecht gehabt, das die Stadt Bochum übernommen hatte. Im Jahr 2012 veräußerte sie das Haus, doch im Kaufvertrag verankerte sie das lebenslange Wohnrecht und behielt sich den Rückkauf vor, sollten die neuen Eigentümer trotzdem kündigen. Das trat ein. Die Mieter hatten nach 37 Jahren in ihrer Wohnung die Kündigung bekommen. Die Vermieter meinten, dass sich die Bewohner nicht auf das lebenslange Wohnrecht berufen könnten. Laut BGH haben sie aufgrund der Klausel aber eigene Rechte gegenüber dem Käufer.

Aus Sicht des Mieterbundes stärke die Entscheidung die Mieterposition. Sie habe Bedeutung über den Einzelfall hinaus. Mieter könnten sich, wie hier, auf Kündigungsschutzregelungen berufen, die zwischen dem kommunalen Verkäufer und dem Käufer einer vermieteten Immobilie im Kaufvertrag vereinbart wurden, erklärte der Bundesdirektor des Verbandes, Lukas Siebenkotten, am Mittwoch. »Dann können sich nach meiner Ansicht auch Mieter beispielsweise auf Mieterschutzregelungen in einer Sozialcharta berufen, die anlässlich der großen Immobilienverkäufe der öffentlichen Hand, zum Beispiel an (…) Deutsche Wohnen, aufgenommen wurden.«

Allerdings stehe die Klausel nicht standardmäßig in Immobilienkaufverträgen. Ob sie als wirksames Instrument flächendeckend gegen Entmietungen angewendet werden kann, müsste wohl geprüft werden. Währenddessen profitiert der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen weiterhin von der Wohnungsnot in Ballungszentren. Dort steigen die Mieten schon seit Jahren. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres machte das Unternehmen einen Gewinn von 756,7 Millionen Euro. Das war ein Plus im Vergleich zum Vorjahr von gut sieben Prozent. Die Mieten stiegen auf vergleichbarer Basis um 3,5 Prozent, in Berlin sogar um 3,8 Prozent. (dpa/jW)