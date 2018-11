Inflation in BRD auf 2,5 Prozent gestiegen

Wiesbaden. Angeheizt von gestiegenen Energiekosten ist die Inflation in Deutschland im Oktober auf ein Zehn-Jahres-Hoch geklettert. Die Teuerungsrate lag um 2,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Für Energie mussten Verbraucher 8,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor zahlen. Vor allem leichtes Heizöl (plus 39,9 Prozent) und Kraftstoffe (plus 14,8 Prozent) verteuerten sich deutlich. (dpa/jW)