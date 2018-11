Glyphosat: Tausende Klagen gegen Bayer

Leverkusen. Die Zahl der Klagen gegen die Bayer-Tochter Monsanto wegen des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat in den USA ist in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen. Ende Oktober lag sie bei rund 9.300, wie Bayer am Dienstag bei Vorlage der Quartalszahlen mitteilte. Im August waren es nach Unternehmensangaben 5.000 gewesen. Bayer-Chef Werner Baumann betonte in einer Telefonkonferenz erneut, das Unternehmen sei »davon überzeugt, dass Glyphosat bei sachgerechter Anwendung ein wirklich sicheres Präparat ist«. Im Prozess in San Francisco, in dem der krebskranke Dewayne Johnson wegen des Gebrauchs glyphosathaltiger Pflanzenvernichtungsmittel Schadenersatz zugesprochen bekam, werde Bayer daher in Berufung gehen, sagte Baumann. (AFP/jW)