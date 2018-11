Strauß des Tages: Markus Söder

Herr im Haus: Markus Söder (CSU) während der Vereidigung seiner neuen Kabinettsmitglieder am Montag Foto: Matthias Balk/dpa

Mangelndes Selbstvertrauen kann man ihm nicht nachsagen, und das ist sicherlich seit frühester Kindheit hart erarbeitet. Wer auf den Namen Markus Thomas Theodor Söder hört und ohne blaues Auge über den Schulhof kommt, muss schon eine gewisse Verbissenheit an den Tag legen. Und er setzte stets noch einen drauf, um für die Coolen seiner Klasse ein rotes Tuch zu bleiben. Da hängt sich der kleine Markus doch tatsächlich ein Poster von Franz Josef Strauß über sein Kinderbett, träumt sich als Ministerpräsident und CSU-Chef die Nächte feucht und ist auch noch stolz drauf. Klar, dass er sein Abi mit eins macht. Die nächste Etappe: als Franke und Protestant im katholischen Bayern Karriere machen. Neidlos lässt sich zugestehen, das hat er geschafft: Ministerpräsident ist er längst, und trotz eines äußerst miserablen Wahlergebnisses stehen ihm die Tore zum CSU-Vorsitz nun weit offen.

Am Montag hat Markus Söder sein Kabinett vorgestellt – mit einem Koalitionspartner, der zu allem »Ja mei« und »Amen« sagt – und insgeheim die Korken knallen lassen, nachdem er am Sonntag die offizielle Verkündung des Rückzugs von Horst Seehofer vernommen hatte. Sein einziger Konkurrent, der Niederbayer Manfred Weber, ist nach Brüssel verbannt und hat jegliche Ambitionen auf den Posten des Parteichefs abgestritten. Bahn frei für Söder, der seine Kandidatur auf dem Sonderparteitag Anfang 2019 legendär zelebrieren wird wie Ludwig II. sein Absaufen im Starnberger See. Die Huldigungen – in vielen Ohren klingen diese nach Drohungen – haben längst begonnen. Söders Ziehvater Edmund Stoiber zur Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung: »Als Franz Josef Strauß zugleich bayerischer Ministerpräsident und Vorsitzender der CSU war, wurden alle wesentlichen Entscheidungen in der Bundespolitik von ihm mitgeprägt.«