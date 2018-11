Viele Beschäftigte verkürzen Arbeitszeit

Frankfurt am Main. Nach einer am Montag veröffentlichten Betriebsratsumfrage der IG Metall haben mehr als 140.000 Schichtarbeiter für das kommende Jahr bei ihren Betrieben den Antrag auf acht freie Tage eingereicht und wollen dafür auf einen Teil einer fälligen Sonderzahlung verzichten. Diese Möglichkeit hatten die Gewerkschaft und Unternehmer im aktuellen Tarifabschluss vereinbart. Auch rund 50.000 Eltern kleiner Kinder und Beschäftigte, die Angehörige pflegen, wählten die Freizeitoption statt eines höheren Entgelts. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann sagte gestern vor Journalisten in Frankfurt am Main, es seien erst rund die Hälfte der Betriebe abgefragt worden. Die Unternehmer hatten gefordert, dass das entfallende Arbeitsvolumen ausgeglichen werden müsse. Auch das sei im Tarifvertrag festgeschrieben und müsse in den Betrieben geregelt werden. (dpa/jW)