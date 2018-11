Bunter Bürgerprotest

München. In München haben zahlreiche Menschen am Montag abend vor dem Bayerischen Landtag gegen den Einzug der AfD demonstriert. Diese ist erstmals in dem Parlament des Freistaats vertreten. Sie stellt 22 der 205 Abgeordneten. Eine Reihe Münchener Gruppen, Vereine und Bündnisse sowie die Organisatoren der beiden Großdemonstrationen »Ausgehetzt« und »Ausspekuliert« haben zum Protest aufgerufen. Einem Bericht des Bayerischen Rundfunks vom Dienstag zufolge will die Polizei etwa 2.500 Teilnehmer gezählt haben, während die Veranstalter dagegen rund 5.000 Demonstranten schätzten. Unter dem Motto »Wehret den Anfängen« hatten die Organisatoren dazu aufgerufen, ein Zeichen »für unsere Demokratie, für Frieden, für Freiheit, für die Menschenrechte, für ein geeintes Deutschland in einem offenen Europa« zu setzen. (jW)