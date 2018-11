Spanien: Anschlag auf Premier verhindert

Madrid. Die Polizei in Spanien hat nach eigenen Angaben ein Attentat auf Ministerpräsident Pedro Sánchez vereitelt. Vor drei Wochen habe man einen Mann festgenommen, der einen Mordanschlag auf den sozialistischen Politiker geplant habe, teilte die katalanische Polizei am Donnerstag in Barcelona mit. Der Festgenommene habe sich nach bisherigen Erkenntnissen für die Pläne der sozialistischen Regierung rächen wollen, die in einem riesigen Mausoleum nordwestlich von Madrid liegenden Überreste des früheren faschistischen Diktators Francisco Franco umzubetten. (dpa/jW)