Israel: Beweise für Anklagen in U-Boot-Deal

Tel Aviv. Nach Abschluss von Ermittlungen in der Affäre um einen millionenschweren U-Boot-Deal mit der Bundesrepublik sieht Israels Polizei ausreichend Beweise für Anklagen gegen mehrere Verdächtige. Dabei gehe es etwa um mutmaßlichen Betrug, Bestechung und Geldwäsche. Es gebe Beweise unter anderem gegen den persönlichen Rechtsberater und Verwandten von Premierminister Benjamin Netanjahu, David Schimron, hieß es in einer Mitteilung der Polizei am Donnerstag. (dpa/jW)