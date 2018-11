Kabul. Bei Gefechten und Angriffen in zwei afghanischen Provinzen sind erneut Dutzende Einsatzkräfte getötet worden. Bei einem Überfall der aufständischen Taliban auf eine Militärbasis in der nordafghanischen Provinz Tachar wurden in der Nacht zu Donnerstag mindestens 14 Soldaten getötet. Zudem sind bei Gefechten in Tachar an der Grenze zur Provinz Kundus mindestens sieben Soldaten getötet worden. (dpa/jW)