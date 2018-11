Super RTL baut Netzwerk für Kinder

Köln. Der private Sender Super RTL will nicht nur Marktführer im deutschen Kinderfernsehen bleiben, sondern auch außerhalb wachsen. Demnächst werde der Kanal mit »Pop Shake« ein »soziales Netzwerk« gründen, das nur für Kinder gedacht ist, teilte Senderchef Claude Schmit am Dienstag in Köln mit. Super RTL kam übers Jahr beim Zielpublikum der drei- bis 13Jährigen bis zum 31. Oktober auf durchschnittlich 21,8 Prozent Marktanteil. (dpa/jW)