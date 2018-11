»Flixbus« expandiert an US-Ostküste

New York. »Flixbus« expandiert in den USA. Es sei bereits eine Niederlassung in New York City eröffnet worden, um die Millionenmetropole als künftiges Drehkreuz für Busverbindungen aufzubauen, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Flixbus hatte vor knapp einem halben Jahr von Kalifornien aus den Startschuss für den Angriff auf den US-Markt gegeben, der vom 1914 gegründeten Bustransportunternehmen »Greyhound« dominiert wird. Bislang hatte sich Flixbus weitgehend auf die Westküste des Landes beschränkt.(dpa/jW)