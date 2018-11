Sachsen: Mann zeigt Hitlergruß vor Polizisten

Dresden. Die Bundespolizei hat in Dresden zwei Männer, die eine syrische Familie beleidigten, zeitweise in Gewahrsam genommen. Einer der Tatverdächtigen zeigte vor den Bundespolizisten zudem den Hitlergruß, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die 36 bzw. 37 Jahre alten Männer griffen am Sonnabend im Dresdner Hauptbahnhof zunächst eine syrische Familie verbal an und forderten die Frau mehrfach in aggressiver Weise auf, ihr Kopftuch abzunehmen. Als Bundespolizisten einschritten, streckte einer der beiden alkoholisierten Tatverdächtigen seinen Arm zum Hitlergruß aus. Die Beamten leiteten Ermittlungen wegen Volksverhetzung, Beleidigung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein. (AFP/jW)