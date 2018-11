Weitere Streiks bei Ryanair möglich

Berlin. Im Tarifkonflikt zwischen dem irischen Billigflieger Ryanair und seinen Piloten in der BRD könnte es zu weiteren Streiks kommen. Vertreter der deutschen Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) und des europäischen Dachverbands ECA pochten darauf, dass die Verhandlungen mit Ryanair spürbar vorankommen müssten. »Die Geduld der Piloten ist natürlich begrenzt«, sagte ECA-Präsident Dirk Polloczek am Montag in Berlin. Allerdings betonten die Piloten gleichzeitig, dass Bewegung in die Gespräche mit Europas größter Billigairline komme. Die Piloten hatten jüngst das Schließen von Ryanair-Standorten und das Zurückfahren von Kapazitäten als »Kriegserklärung« bezeichnet. (Reuters/jW)