Bundesregierung: Hilfen für Iran-Exporte

Berlin. Die Bundesregierung hat Exporte deutscher Unternehmen in den Iran seit 2016 mit fast einer Milliarde Euro abgesichert. Für insgesamt 58 Geschäfte wurden Exportkreditgarantien über Hermes-Bürgschaften im Volumen von 911 Millionen Euro erteilt. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Samstag auf Anfrage von dpa mit. Der deutsch-iranische Handel war 2017 um 17 Prozent auf ein Volumen von 3,4 Milliarden Euro gestiegen, seit Jahresbeginn aber nimmt er wieder ab. An diesem Montag werden die US-Wirtschaftssanktionen erneut in Kraft gesetzt. Sie richten sich gegen den Öl- und Bankensektor. (dpa/jW)