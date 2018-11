Autonomes Fahren: Uber will weiter testen

Pittsburgh. Der Fahrdienstvermittler Uber will die nach einem tödlichen Unfall gestoppten Tests von Roboterwagen wiederaufnehmen. Die Verkehrsbehörde des US-Staates Pennsylvania prüfe derzeit einen entsprechenden Antrag für die Stadt Pittsburgh, sagte eine Sprecherin am Samstag gegenüber dem Wall Street Journal. Der Fahrdienstvermittler lässt die Testwagen bereits seit Juli, ausschließlich von Menschen gesteuert, wieder durch Pittsburgh fahren. Die Roboterwagentests waren eingestellt worden, nachdem eines der Fahrzeuge eine Fußgängerin in Arizona angefahren und getötet hatte. (dpa/jW)