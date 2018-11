Aktion des Bremer Friedensforums; BüSGM schließt sich Forderung nach Verbot von Neonaziaufmarsch in Berlin an

In einer Presseinformation berichtete das Bremer Friedensforum am Sonnabend von Aktionen vor dem Dom der Stadt am selben Tag:

Zu Beginn der bundesweiten Aktionstage der Friedensbewegung mit der erfolgreich angelaufenen Unterschriftenaktion »Abrüsten statt aufrüsten« hat das Bremer Friedensforum eine Mahnwache vor dem Bremer Dom durchgeführt. Bremer Bürgerinnen und Bürger fanden sich ein, um vor den Haushaltsberatungen des Bundestages für einen Stopp der Rüstungsausgaben zu demonstrieren. Während die einen mit Transparenten vor dem Dom standen, verteilten andere die aktuelle Ausgabe der Zeitung »Abrüsten statt aufrüsten« oder sammelten weitere Unterschriften. Viele Passanten unterschrieben den Aufruf, so dass mehrere gefüllte Listen zusammenkamen. Bundesweit haben inzwischen über hunderttausend Menschen unterschrieben, darunter vier Fünftel handgeschrieben (offline) nach entsprechenden Gesprächen in Veranstaltungen oder auf der Straße.

Hartmut Drewes vom Sprecherkreis des Bremer Friedensforums stellte eine Auswertung der bisherigen Unterschriftensammlung in Bremen vor. Es kamen in der Stadt bereits etwa 2.500 Unterschriften zusammen, dazu etwa 500 aus der näheren und weiteren Umgebung. Auffällig sei nach seinen Worten, dass sehr viele Menschen aus dem Bildungsbereich von der Kita bis zur Universität unterschrieben hätten, aber auch viele, die im sozialen Bereichen tätig seien, in Gesundheit und Pflege, auch in der Kirche. (…)

An der Mahnwache beteiligten sich auch Personen der kürzlich in Bremen begründeten Gruppe »aufstehen«. Im Anschluss an die Aktion, die Barbara Heller vom Bremer Friedensforum moderiert hatte, sammelten sich Kurdinnen und Kurden zu ihrer Mahnwache am Kobani-Tag. Sie protestierten gegen die fortgesetzten Verbrechen des türkischen Militärs und der Dschihadistenbanden, die seit Monaten den kurdischen Ort Afrin in Nordsyrien besetzt halten. Barbara Heller, solidarisch mit dem Anliegen, trug mit ihrem Megaphon die Forderungen des Bremer »Solidaritätskomitees Kurdistan« vor.

Das Berliner »Bündnis für Soziale Gerechtigkeit und Menschenwürde« (BüSGM) unterstützte in einer Erklärung am Sonntag die Forderung der Aktion Sühnezeichen, den für den 9. November in Berlin geplanten rechtsextremen Aufmarsch zu verbieten:

Der 9. November ist ein bedeutender Tag in der deutschen Geschichte. Er markiert den Beginn der ersten deutschen Republik, den Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung und die sogenannte Vereinigung der beiden deutschen Staaten. (…) Die rechtsextreme Szene bezieht den 9. November als »Schicksalstag der Deutschen« auf die von ihr verfemte Novemberrevolution von 1918, die in deren Folge errichtete Republik und den Hitler-Ludendorff-Putsch in München 1923. (…)

Wir nehmen es nicht hin, dass dieser Tag von Rechtsextremisten benutzt wird, um nationalistischen Hass zu verbreiten. Dieser Tag muss ein Tag des Gedenkens an die Opfer der Novemberpogrome bleiben. Antisemitismus und Rassismus fallen nicht unter die grundgesetzlich garantierte Meinungsfreiheit. Hass verletzt und bedroht Menschen.

Wir unterstützen den offenen Brief der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste vom 1. November 2018 und fordern den Regierenden Bürgermeister, den Berliner Senat und das Bezirksamt von Berlin-Mitte auf, den rechtsextremen Aufmarsch zu untersagen. (…)

Brief der Aktion Sühnezeichen an den Regierenden Bürgermeister von Berlin: www.asf-ev.de