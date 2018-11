Manama. Im Golfstaat Bahrain ist der schiitische Oppositionelle Ali Salman von einem Berufungsgericht zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Richter sahen es am Sonntag als erwiesen an, dass Salman, Anführer der »Wifak-Gesellschaft«, im Auftrag des Nachbaremirats Katar spioniert hatte. Neben Salman sollen auch zwei weitere Männer, die im Exil leben, lebenslang in Haft. (dpa/jW)