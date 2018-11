Vertrag für autokephale Kirche in Ukraine

Istanbul. Die Regierung in Kiew hat einen weiteren Schritt zur Loslösung der orthodoxen Kirche in der Ukraine vom Patriarchat in Moskau und zur Schaffung einer autokephalen, eigenständigen Kirche gemacht. Präsident Petro Poroschenko und der Ökumenische Patriarch von Konstantinopel, Bartolomaios, vereinbarten am Samstag in Istanbul eine Zusammenarbeit bei der Einrichtung dieser Nationalkirche. Das Dokument regelt nur die Kooperation zwischen Staat und Kirche. Es bedeutet noch nicht die Gewährung der Autokephalie, kündigt sie aber an. (dpa/jW)