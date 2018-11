Terrorzelle in Kirgistan ausgehoben

Bischkek. In Kirgistan in Zentralasien haben Sicherheitskräfte eine mutmaßliche Terrorzelle mit neun Mitgliedern ausgehoben. Die Gruppe habe seit vergangenem Jahr Kämpfer für die Dschihadisten in Syrien und Afghanistan rekrutiert, schrieben russische Medien unter Berufung auf die Behörden. Außerdem habe sie »Aktionen« in Kirgistan geplant, bei denen Schusswaffen und selbst gebaute Bomben hätten eingesetzt werden sollen, hieß es ohne Angaben von Details. (dpa/jW)