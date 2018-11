Trump droht mit Schüssen auf Migranten

Washington. US-Präsident Donald Trump hat Schüsse auf mittelamerikanische Flüchtlinge angedroht, sollten diese an der Grenze Steine auf US-Soldaten werfen. Er habe den Soldaten gesagt, sie sollten Steine als »Gewehre« ansehen, sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) im Weißen Haus in Washington. Zugleich avisierte er für kommende Woche einen Präsidentenerlass zur Verschärfung des Asylrechts. Trump hatte am Mittwoch einen enormen Ausbau der Militärpräsenz an der Grenze zu Mexiko angekündigt. Die Gesamtzahl der dort stationierten Soldaten werde deutlich auf »10.000 bis 15.000« erhöht, um Migranten aus Mittelamerika vom Grenzübertritt abzuhalten. (AFP/jW)