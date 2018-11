Neue US-Sanktionen gegen Venezuela

Washington. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat weitere Sanktionen gegen Venezuela verhängt. Trump unterzeichnete am Donnerstag (Ortszeit) einen Erlass, mit dem es US-Bürgern verboten wird, Geschäfte mit Personen und Unternehmen zu machen, die an »korrupten oder betrügerischen« Goldverkäufen aus Venezuela beteiligt seien. Trumps Nationaler Sicherheitsberater John Bolton unterstrich die harte Linie der Regierung in einer Rede in Miami. Darin bezeichnete er Venezuela gemeinsam mit Kuba und Nicaragua als »Troika der Tyrannei«. Die USA würden keine Zugeständnisse mehr an Diktatoren und Despoten in der Region machen, sagte Bolton. (dpa/jW)