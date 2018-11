Charité: Therapeuten und Masseure streiken

Berlin. Am 5. November ruft Verdi die Beschäftigten der Charité-Tochterfirma »Charité Physiotherapie- und Präventionszentrum GmbH« (CPPZ) zum Streik auf. Das teilte Verdi am Freitag mit.

In die CPPZ sind ca. 115 Therapeuten und Masseure ausgegliedert. Zirka 60 Beschäftigte sind von der Charité an die CPPZ ausgeliehen und werden nach dem Tarifvertrag der Charité bezahlt (TVöD). Die CPPZ-Beschäftigten verdienen etwa 500 bis 900 Euro brutto monatlich weniger als nach dem Tarifvertrag der Charité. Die Geschäftsführung der CPPZ hat auch nach sechs Verhandlungsrunden kein Angebot zur Angleichung an den TVöD vorgelegt. (jW)