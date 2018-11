Jemen: Saudische Koalition greift Hudeida an

Sanaa. Die von Saudi-Arabien geführte Militärallianz hat im Jemen nach einem Bericht des Fernsehsenders Al-Arabija eine neue Offensive zur Eroberung der wichtigen Hafenstadt Hudeida begonnen. Die Stadt und der Hafen sind für die Versorgung des Landes mit Hilfsgütern von großer Bedeutung. Bereits in der Nacht hatte die Koalition einen Luftwaffenstützpunkt in der Hauptstadt Sanaa angegriffen. Die Vereinten Nationen bezeichnen den Krieg im Jemen als die größte humanitäre Katastrophe der Gegenwart. Etwa 22 Millionen Menschen seien auf Hilfe angewiesen. In dem Krieg sind nach UN-Schätzungen mehr als 28.000 Menschen getötet worden. (dpa/jW)