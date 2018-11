Mindestens drei Kältetote vor Wintereinbruch

Berlin. Bereits vor Wintereinbruch sind mindestens drei Obdachlose bei niedrigen Temperaturen verstorben. Dies teilte die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAGW) am Freitag mit. Demnach verstarb am 28. Oktober eine 43jährige Frau in der Hamburger Uniklinik an starker Unterkühlung, während ein 45jähriger vor dem Düsseldorfer Hauptbahnhof leblos aufgefunden worden sei. Der Mann aus Polen hat keinen festen Wohnsitz. Hinweise auf Fremdeinwirkungen würden nicht vorliegen, Polizeiermittlungen dauerten an. Ein drittes, noch nicht näher benanntes Opfer sei vor dem Bürgerzentrum von Köln-Ehrenfeld unter einer Parkbank entdeckt worden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Auch hier gebe es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Die BAGW dokumentiert die Kältetoten anhand von systematischen Presseauswertungen. (jW)