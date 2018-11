Präsident Kubas zu Besuch in Moskau

Moskau. Russland unterstützt Kuba bei seinen Bemühungen um ein Ende der US-Blockade. Das versicherte Präsident Wladimir Putin am Freitag bei einem Treffen mit seinem kubanischen Kollegen Miguel ­Díaz-Canel in Moskau. In einem nach den Gesprächen veröffentlichten Dokument heißt es laut russischen Medien, die seit 60 Jahren währende Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade durch die Vereinigten Staaten müsse bedingungslos beendet werden. Die Beziehungen zwischen Russland und Kuba »haben von Anfang an einen besonderen Charakter, einen strategischen Charakter«, erklärte Putin beim Empfang Díaz-Canels im Kreml am Freitag. »Wir sind verbunden in Freundschaft und gegenseitiger Unterstützung.« Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hatte bereits am Donnerstag angekündigt, Russland werde »sein Möglichstes tun«, um die Beziehungen zu Kuba zu »verstärken«. (dpa/jW)