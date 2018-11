Jede zehnte Frau höher qualifiziert als Partner

Wiesbaden. Jede zehnte Frau hat einen höheren Bildungsabschluss als ihr Partner. Umgekehrt war im Jahr 2017 bei mehr als einem Viertel der Paare in Deutschland (27 Prozent) der Mann im Vergleich zu seiner Partnerin besser qualifiziert, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. In der Mehrzahl der Fälle hatten aber beide Partner in etwa das gleiche Bildungsniveau (63 Prozent). Allerdings gibt es regionale Unterschiede: In Ostdeutschland waren 13 Prozent der Frauen besser qualifiziert als ihre Partner, Männer hatten hier bei 20 Prozent der Paare den höheren Abschluss. Die Werte in Westdeutschland unterschieden sich dagegen kaum vom Bundesdurchschnitt. Auch in gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften hatte die Mehrzahl (63 Prozent) einen vergleichbaren Bildungsstand. Die Ergebnisse basieren auf dem Mikrozensus 2017, für den jährlich ein Prozent der Haushalte befragt wird. (AFP/jW)