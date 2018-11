Toyota ruft weltweit Pkw in die Werkstätten

Tokio. Der Autobauer Toyota ruft erneut weltweit mehr als 1,6 Millionen Fahrzeuge in die Werkstätten – diesmal wegen verschiedener Probleme im Zusammenhang mit Airbags. Bei 1,06 Millionen Autos muss das Airbag-Steuergerät ausgetauscht werden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. In Deutschland sind rund 170.000 Fahrzeuge betroffen. Von einem zweiten Rückruf sind 600.000 Autos betroffen, davon 255.000 in Europa – hier müssen die Beifahrer-Airbags repariert werden. Der japanische Autobauer musste in den vergangenen Wochen mehrfach eine Reihe von Fahrzeugen in die Werkstätten zurückrufen. Betroffen waren mehrere Millionen Hybridfahrzeuge. (AFP/jW)