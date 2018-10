Volkswagen verdoppelt Quartalsgewinn

Wolfsburg. Trotz der Probleme mit dem neuen Abgastest WLTP hat die Volkswagen AG ihren Gewinn im dritten Quartal mehr als verdoppelt. Der Konzern verdiente von Juli bis September 2,8 Milliarden Euro, wie der Autobauer am Dienstag in Wolfsburg mitteilte. Im Vorjahreszeitraum standen wegen Problemen beim Rückruf von manipulierten Dieselautos in den USA 1,1 Milliarden Euro unter dem Strich. Der Umsatz im dritten Quartal stieg auf 55,2 Milliarden Euro. (AFP/jW)